Arrangører af ny Havne- og Skaldyrsfestival: - Gæsterne skal sige wauw

- Det er vigtigt med wauw-oplevelsen, når gæsterne kommer ind, så vi har gjort rigtig meget ud af udsmykningen og opbygningen, så det bliver hyggeligt. Det skal være sådan, at gæsterne tænker, at det er fedt arrrangement, så der kommer træer, busker og fakler, og vi bygger køkken til restauranterne á la Gourmetfestivalen samt et stort loungeområde. Det er vigtigt, at det ikke bliver et telthelvede, forklarer eventmanageren.

Det har været én af de store udfordringer for Shop i City Aabenraas eventmanager Dorthe Hilbig og bureauleder hos Visit Aabenraa Sarah Jürgensen, efter at de i juni fik at vide, at deres idéoplæg til en ny Havne- og Skaldyrsfestival på Gammelhavn ville få 150.000 kroner i støtte fra Aabenraa Kommune.

At sejle med en skonnert er en helt speciel oplevelse, mener arrangørerne. Derfor har de fået det bevaringsværdige skib Fiona til at komme til festivalen og lave specielle sejlture for gæsterne. PR-foto

Børnene skal have en fed dag

Selvom havnekajen ikke skal være dominerende i opbygningen, så er den maritime profil stadig i fokus. De forskellige aktiviteter har været igennem eventmanageren og bureaulederens krøllede hjerner og er der blevet nytænkt, så alle kan få en god oplevelse - også børnene, som kan se frem til et 600 kvadratmeter stort område, hvor de kan more sig.

- Det skal være noget, som børnene synes er sjovt, så det har været vigtigt at finde moderne maritime aktiviteter, som er spændende for børn, da de skal have en fed dag. Det synes vi er lykkedes, siger Dorthe Hilbig.

Det er første gang, de to arbejder sammen om en event, men det bliver formentlig ikke sidste gang. For hvis denne festival bliver en succes, så skal den gentages næste år.

- Vi er en maritim by, og vi skal gøre noget for at vise den profil og bruge vores fede havneområde til andet end erhverv. Folk valfarter til Skagen og Mors for at opleve sådan en event, og vi er de eneste i Sønderjylland, som laver en begivenhed som denne. Mad trækker folk til byen, og der er et bredt publikum, så det er bare om at gribe bolden. Vi håber, at denne event giver byen så meget, at vi ikke kan undgå at lave den igen næste år, siger Sarah Jürgensen.