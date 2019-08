Arrangører: Tinglev-koncert 2019 skal ikke drukne i regn

Tinglev: I 2018 fald alt den regn, der skulle være kommet i juni og juli, den anden søndag i august, og den traditionelle sommerkoncert i Tinglev var tæt ved at drukne. TinglevForum har derfor erkendt, at vejrguderne også i år er helt ustyrlige, og derfor flyttes "De skønneste toner 2019" ind i hallen. Adressen er den samme: Zeppelinvej. Men nu er der garanti for tørvejr.

Ganske vist har Sønderjyllands Symfoniorkester investeret i regnslag til alle musikere, men TinglevForum er bange for, at regn og vind kan få publikummer til at holde sig hjemme.

- Derfor ser vi os nødsaget til at rykke indendørs. Hvis det regner i timerne op til koncerten, risikerer vi, at mange vælger at blive hjemme, og det vil være en økonomisk bet for os, forklarer kasserer i TinglevForum, Preben Christensen, i en pressemeddelelse.