Arrangør satser på over 1000 gæster til den første BørnefestiBal

Kalle Bremer er ikke bange for at sige, at han satser på, at mellem 1200 og 1500 vil være at finde i slotsparken på søndag.

- Det ser godt ud. Vi har nogle gode partnere i byen, som har gjort meget ud af at reklamere for os, så det er rigtig spændende, og vi glæder os, siger han.

Arrangør Kalle Bremer vil ikke afsløre det nøjagtige billetsalg på nuværende tidspunkt, men han vil sige så meget, at han synes, opbakningen er god i forhold til, at Aabenraa er en ny by på programmet.

Mange gik forgæves

Vejrudsigten mener Kalle Bremer, at mange venter på, før de køber billet, men han opfordrer til, at folk ikke venter for længe, da han med gru husker sidste sommer i København. Her var der udsolgt i Fælledparken, og det betød, at mange gik forgæves og ikke kunne forstå, at de ikke kunne komme ind, når der stadig var masser af plads.

- Men vi vil have, at der skal være god plads, når det er et arrangement for børn. Da skal man ikke stå som sild i tønde. Det skal være en god oplevelse, pointerer han.

BørnefestiBal begynder klokken 11.30 og slutter klokken 16.