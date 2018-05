Arrangør er klar til at udvide internationalt håndboldstævne

I løbet af weekenden har Rødekro-Aabenraa Håndbold åbnet dørene til Sønderjyske Handball Cup i Arena Aabenraa og Løjt Hallerne. Arrangørerne er begejstrede for afviklingen og gentager succesen til næste år. Her satser man på at udvide deltagerantallet yderligere.

Aabenraa: Det er en begejstret formand og næstformand i Rødekro-Aabenraa Håndbold, Erik Skov og Thomas Gaarde, JydskeVestkysten fanger i Arena Aabenraa søndag formiddag. Hen over weekenden har de stået som nogle af tovholderne til Sønderjyske Handball Cup i samarbejde med hollandske Euro-Sportring. I alt 800 deltagere fra Danmark, Holland, Tyskland og Norge har fyldt hallerne i Arena Aabenraa og Løjt Hallerne, og selvom det er første gang, Rødekro-Aabenraa Håndbold afvikler så stort et stævne, er det gået fortrinligt, mener de to. - Alt er bare klappet, og det er især takket være de cirka 120 frivillige, der har hjulpet til i løbet af weekenden. Det har været et kæmpe setup, og nogen af dem har næsten boet herude hele weekenden. De har gjort en kæmpe indsats, siger formand Erik Skov. - Der har vi også haft en fordel, fordi vi selv er til mange stævner, og derfor ved vores frivillige, hvad der fungerer. Det er en stor styrke. Faktisk er det gået over al forventning, supplerer næstformand Thomas Gaarde.

Euro-Sportring Euro-Sportring organiserer internationale fodboldturneringer for unge piger og drenge, seniorer samt håndboldturneringer i 13 europæiske lande, hvor der årligt deltager godt 8000 hold fra over 30 lande.

Klar til udvidelse Rødekro-Aabenraa Håndbold er en sammenslutning af Rødekro IF Håndbold og Sydstjernen. Den har eksisteret i godt et år, og Sønderjyske Handball Cup er det første store stævne, der er blevet arrangeret i den nye konstruktion. Det ligger allerede fast, at Sønderjyske Handball Cup vender tilbage næste år, for klubben har skrevet kontrakt for tre år. Allerede til næste år pønser man på en udvidelse. - Vi vil gerne have 10 til 12 hold mere til næste år for at lave en bedre turneringsstruktur med lige mange hold i grupperne. Det er nok det antal, vi har kapacitet til, for vi skal heller ikke ud i alt for mange haller, siger Erik Skov. Til næste år håber bestyrelsen også på at kunne gå digitalt. - I år måtte vi lave det hele analogt og hænge papirer op med kampprogrammer i hallerne. Det var selvfølgelig ikke optimalt for de hold, der spillede i både Aabenraa og Løjt, hvis de gerne ville følge med begge steder. Næste år har Euro-Sportring dog en mobil-app klar, som gerne skulle løse den del og gøre det hele lidt lettere, siger Thomas Gaarde.