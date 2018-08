Arena Aabenraa får kritik for café-drift: ringe service

Centerleder Birgitte Junker fortæller, at Arena Aabenraa altid forsøger at holde åbent i stadioncafeteriaet, når der sker noget. Foto: Timo Battefeld

Caféen ved Aabenraa Stadion har lukket alt for tit, lyder kritikken fra læserbrevsskribent, som ikke mener, Arena Aabenraa driver det optimalt. Centerleder forklarer, at der har været sommerferielukket, og at man ellers altid forsøger at have åbent, når der sker noget.

Aabenraa: Åbningstiderne i caféen på Aabenraa Stadion nærmer sig en regulær skandale. Sådan lyder det fra læserbrevsskribent Harry Petersen fra Aabenraa i et debatindlæg. "Gang på gang sker det, at cafeteriaet er lukket ved træning, stævner, fodboldkampe, petanque og atletik, så udøvere, publikum og andre møder et lukket cafeteria," skriver han og nævner et eksempel fra tidligere på måneden, hvor der var lukket for salg, selvom der var samlet over 100 tilskuere til en fodboldkamp mellem hjemmeholdet Aabenraa BK og Ravsted UI. Det er Arena Aabenraa, som står for driften af stadioncaféen, og her er der i sandhed plads til forbedring, mener Harry Petersen. "Arena Aabenraa skal virkelig oppe sig med at være til stede, når der er aktiviteter på stadion, og forbedre deres service og skilte, når der er lukket. Jeg er ret sikker på, at klubberne, der har deres gang på stadion, føler et stort irritationsmoment over denne ringe service, Arena Aabenraa udfører her," skriver han.

Jeg synes sådan set, det er et ok setup, og den kører godt. Arenaen er også villig til at stille med folk, hvis man har et stævne uden for de normale åbningstider. De skal bare have et praj. Så synes jeg ikke, man kan forlange mere. Lars Bo Hansen, formand AaIG

Et ok setup Formand for Aabenraa Idræts og Gymnastikforening, Lars Bo Hansen, medgiver, at stadioncaféens åbningstider har været et tema for flere af klubberne, der har deres gang i klubhuset. - På et tidspunkt var det helt deroppe, hvor man frygtede, at den lukkede og blev erstattet af automater. Det er heller ikke det samme som før, hvor den blev drevet sådan lidt semi-frivilligt. Der er knap så meget åbent i dag, siger han. Men når nu caféen er kommet på arenaens hænder, forstår han godt, at åbningstiderne må være nogle andre. - De skal jo også have det til at hænge sammen. Jeg synes sådan set, det er et ok setup, og den kører godt. Arenaen er også villig til at stille med folk, hvis man har et stævne uden for de normale åbningstider. De skal bare have et praj. Så synes jeg ikke, man kan forlange mere, siger Lars Bo Hansen.