Arena Aabenraa åbnede op for herlighederne

Arena Aabenraa kunne markere, at man havde rundet det første hele arbejdsår. Borgere benyttede lejligheden til at kigge indenfor.

Aabenraa: - Sådan én må jeg have derhjemme. Der skulle mere end to minutter for at gøre Carl Rosenvold forpustet, endsige udmattet i den romaskine, han netop havde prøvet i træningscenteret i Arena Aabenraa. Den tidligere kajakroer ved godt, hvad god fysisk form kan betyde for helbredet. Den 97-årige har nemlig dyrket motion hele livet - han laver en halv times gymnastik hver dag, og først for nylig måtte han indstille kajaksporten. Efter 86 år. I går var han blandt gæsterne ved Arena Aabenraa's ét-års fødselsdag, der ved denne lejlighed viste sig frem for publikum. Mange ville lige med på en kigger, andre benyttede dagen til at prøve nogle af de tilbud, som "huset" formår. - Det er også vores anledning til at sige tak til borgere, brugere, skoler og foreninger, som det seneste år har bakket op om Arenaen. Man har virkelig taget godt imod, lød det fra centerleder Birgitte Junker, der denne dag kunne se tilbage på det første, hele arbejdsår.

Produkter på hylderne - Naturligvis skal dagen også bruges til at gøre opmærksom på de mange aktiviteter, vi kan tilbyde - de ting, vi har på hylderne, så at sige, af sundheds- og motionsprodukter. Men det er også for at give noget tilbage til borgerne, forklarer Birgitte Junker. Sådan en fødselsdag er samtidig en god anledning til at se tilbage på året. - Vi har prøvet en masse af og fundet ud af, hvad vi kan - også ud over de daglige, de såkaldte "rugbrøds"-aktiviteter - med stævner, messer og kulturelle arrangementer.