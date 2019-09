Arbejdsnedlæggelse: Busserne står stille i Aabenraa

En arbejdsnedlæggelse blandt chaufførerne i Aabenraa betyder, at busserne ikke kører.

Aabenraa: - En arbejdsnedlæggelse blandt chaufførerne i Aabenraa betyder desværre, at en stor del af busdriften i Aabenraa og omegn står stille her til morgen.

Sådan lyder meldingen onsdag morgen på Sydtrafiks hjemmeside, og det er ensbetydende med, at mange er gået forgæves til bussen her til morgen.

- Vi anbefaler alle at finde alternative transportmuligheder, siger Louise Christine Rasmussen, der er presseansvarlig hos Sydtrafik.

Det er det private busselskab Umove, der står for alle bybusser og lokale ruter i Aabenraa Kommune, og det er her, chaufførerne har valgt at nedlægge arbejdet.

- Vi har endnu ikke overblikket over arbejdsnedlæggelsens omfang og kender heller ikke til årsagen. Vi venter lige nu på informationer fra Umove, men vi kan oplyse, at arbejdsnedlæggelsen ikke var varslet, siger Louise Christine Rasmussen.

Det har her til morgen ikke været muligt at få en kommentar fra Umove Vest i Aabenraa.