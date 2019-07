Apple-visit gav museum 50 millioner kroner

Arkæologerne Lasse Andersen og Jakob Fink er nogle af de mellem 25 og 30 ekstra medarbejdere, Museum Sønderjylland har haft hyret ind for at klare den store udgravningsopgave i Kassø. Arkivfoto: Claus Thorsted

For Museum Sønderjylland fik Apples korte eventyr i Aabenraa en lykkelig slutning. IT-giganten har betalt 50 millioner for arkæologiske udgravninger i Kassø, der har givet masser af ny viden om kulturudviklingen i Syd- og Sønderjylland. Museumsinspektør håber, der med tiden bliver råd til at grave endnu mere i området.

Kassø: Det kom som et chok, da æblet i april trillede ud af Aabenraa Kommunes turban. - Vi dropper datacentret i Kassø, lød den korte besked fra Apple. Ét sted kunne de dog tage IT-gigantens farvel helt roligt. Museum Sønderjylland havde nemlig lige nået at afslutte deres undersøgelser af de 285 hektar jord, inden bomben sprang. Og selv om der stadig mangler et omfattende registreringsarbejde, kan museumsinspektør Per Ethelberg, der har koordineret museets største udgravning nogen sinde, sove igennem. Regningen for det hele er betalt: 50 millioner kroner i alt. - Bygherren betaler alt - fra vi stikker skovlen i jorden, til rapporterne er skrevet, og de fundne genstand er lagt i magasinet. Så vi er nogle af de få, der er meget tilfredse i denne ellers ulykkelige sag, siger Per Ethelberg.

85 kilometer søgegrøfter Det er fortsat Apple, der ejer grunden, der samlet er på 285 hektar.

Heraf er de 177 hektar blevet forundersøgt ved hjælp af 85 kilometer søgegrøfter. Fundene i søgegrøfterne viste, at der var 35 områder, hvor der var fortidsminder beskyttet af museumsloven, og som derfor skulle udgraves.

Tilsammen dækker de et areal på godt 40 hektar, men det er dog "kun" de 26 hektar, der er blevet udgravet i denne omgang, da det var her, første etape af datacentret skulle have ligget.

Vest for Apple-grunden har Google 131 hektar. Også her har arkæologerne været i gang - det har dog primært været med udgravning af i forvejen kendte gravhøje.

Det er museumsinspektør Per Ethelberg, der er ansvarlig for opgaven i Kassø, der er Museum Sønderjyllands uden sammenligning største udgravning nogen sinde. Selv om gravearbejdet nu er slut, er der stadig lang vej igen. Arkivfoto: Bente Staugaard

En guldgrube af viden Han har netop afleveret den 17. og sidste rapport til Apple og MT Højgaard, der har været entreprenør på projektet, og heraf fremgår det, at de 26 af grundens 285 hektar, som man har nået at grave ud, har gemt på guld i form af masser af ny viden. - Vi lavede en rapport tilbage i 2015 eller 2016, da der første gang blev vist interesse for området, og i forhold til, hvad vi dengang forventede, kan man se, at vi har opnået langt, langt mere. Det har været en fantastisk spændende opgave at stå i spidsen for, siger Per Ethelberg, der i rapporten til bygherren konkluderer, at "udgravningen vil komme til at stå som en referencesøjle for mange af de mindre undersøgelser, vi allerede har lavet, og for dem, som vi kommer til at lave i fremtiden, og det er uanset, om vi snakker om bronzealder, jernalder eller middelalder".

Nye sammenhænge I halvandet år har museets medarbejdere og projektansatte været i felten, og der er brugt et pænt stykke over 100 mandeår. Så der er samlet et væld af materiale ind, og den ansvarlige museumsinspektør vurderer, at der nok vil gå to år, før man er igennem det hele og for alvor vil kunne vurdere det videnskabelige udbytte. - Vi er allerede begyndt at finde nye sammenhænge, men nu skal vi have struktureret tingene, og der venter også en lang række naturvidenskabelige undersøgelser, der skal datere det, der er fundet, forklarer Per Ethelberg.

Mere arbejde venter Selv om udbyttet af de halvandets års undersøgelser har været stort, så viste forundersøgelsen af området, at der var godt 40 hektar med "væsentlige jordfaste fortidsminder". Per Ethelberg håber naturligvis, der på et tidspunkt bliver mulighed for også at udgrave de sidste 14 hektar: - Vi mangler det stykke, hvor Apple havde planer om, at der skulle udbygges efter en tre-fire år. Vi kan håbe på en fondsbevilling, men det er meget, meget lidt, vi laver af den slags. Så vi må nok bare vente og håbe, at der er nogle andre, der vil bygge dér på et tidspunkt, siger han. Udgravningen i Kassø er nemlig, som Per Ethelberg forklarer det, en "redningsgravning". Det betyder, at bygherren udelukkende er tvunget til at betale for de arkæologiske udgravninger i det område, der skal bygges på.