Apple skal drives af to jyske vindmølleparker

De mange gæster i byrådssalen kunne få et indtryk af projektet i Kassø gennem plancher og via en model af hele området. Modellen illustrerede tydeligt, at det kun er en mindre del af de 285 hektar jord i Kassø, der skal bebygges i første fase.

Det står fast, at vindmøllerne ikke skal stå ved datacentret i Kassø, men Apple er ikke klar til at oplyse, hvor vindmølleparkerne placeres.

AABENRAA: IT giganten Apple gør meget ud af sin grønne profil, og den alternative strømforsyning var også et af hovedbudskaberne, da Apple onsdag præsenterede sit store byggeprojekt i Kassø for de mange interesserede, der var mødt frem i byrådssalen i Aabenraa.

IT-giganten Apple meddelte for nylig, at virksomheden fremover kun vil bruge vedvarende energi. Det gælder både i datacentre, i butikker og i kontorer.Målet er, at alle Apples underleverandører på sigt også kun skal bruge strøm fra vedvarende energikilder.

Eneste i Europa

I denne omgang består Apples projekt af en administrationsbygning og den første datahal. Hertil kommer et område med transformatorer samt veje, beplantning og kanaler og søer, der skal opfange al overfladevand for hele området.

Planen er så at opføre flere datahaller efterhånden som Apple får brug for dem. Hvor hurtigt området i Kassø udbygges, afhænger helt efter Apples behov for at oplagre data.

Apple har tidligere meldt ud, at der skal bygges for seks milliarder kroner i Kassø. Der er prisen for datacentret i fuldt udbygget tilstand. men det er en cirkapris, der blandt andet afhænger af, hvor hurtigt udbygningen sker.

Datacentret i Kassø og det tilsvarende center i Foulum ved Viborg er indtil videre de to eneste datacentre, Apple har i Europa.

Apple vil ikke alene være en grøn virksomhed, når det gælder den strøm, der bruges, men også når det gælder udnyttelsen af overskudsvarmen.

Borgmester Thomas Andresen kunne fortælle, at kommunen og de lokale fjernvarmeselskaber arbejder sammen med Apple om muligheden for at bruge den varme, der er resultatet af, at store datamaskiner står og kører i døgndrift.