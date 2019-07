Apple sagde farvel: Men Kirkegade mangler stadig ny asfalt

Hjordkær undgår stærk trafik - foreløbig

I følge den trafikplan, som Cowi udarbejdede for Aabenraa Kommune kunne antallet af køretøjer gennem Hjordkær i et hverdagsdøgn stige med 1210, når Apples datacenter var i drift og Google var igang med at bygge.Når først begge centre var i brug ville trafikmængden gennem Hjordkær stige med 660 køretøjer i døgnet i forhold til det nuværende niveau.



Men nu har Apple opgivet at bygge datacenter, og det er fortsat usikkert, om Google nogensinde kommer til at bygge på den grund, IT-giganten har købt i Kassø.