Apple og Google gør Aabenraa kendt: Nu vil folk gerne flytte hertil

Det er positivt for Aabenraa Kommunes virksomheder, at Apple og Google kommer til området.

Aabenraa: Det er bestemt ikke gået upåagtet hen, at de to IT-giganter Apple og Google har opkøbt store grunde ved transformator-stationen ved Kassø. Apple går snart i gang med opførelsen af et stort datacenter, og det ventes, at Google på et tidspunkt også vil etablere et datacenter.

De to IT-giganters ankomst til Aabenraa Kommune har allerede på nuværende tidspunkt haft en afsmittende effekt, som andre af kommunens virksomheder kan nyde godt af.

- Flere af de store virksomheder i kommunen oplever, at folk fra et større område af landet har fået øjnene op for Aabenraa på grund af Apple og Google, når de slår ledige stillinger op. Folk ved i stigende grad, hvor Aabenraa ligger, siger Thomas Andresen (V), der er borgmester i Aabenraa Kommune.