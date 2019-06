Apple-farvel ændrer ikke på planer for gigantisk solcellepark

European Energy A/S arbejder videre med planerne om et 330 hektar stort solcelleanlæg ved Kassø, selv om Apple har sagt farvel til området. Det er stadig en attraktiv placering, og strømmen skal nok blive solgt, siger kommunikationschef.

Kassø: - Det kan være, vi så slipper for at få solceller i baghaven. Det var en af mange kommentarer på Facebook, da det tirsdag kom frem, at Apple dropper milliardbyggeriet af et datacenter i Kassø. Men IT-gigantens beslutning om at koncentrere kræfterne om sit datacenter i Viborg kommer ikke til at få nogen betydning for planerne om et 330 hektar stort solcelleanlæg, der vil kunne producere strøm til 50.000 husstande årligt. Det oplyser Joachim Steenstup, kommunikationschef for danske European Energy A/S, der udvikler sol- og vindprojekter i det meste af verden. - Vi har en aftale med Apple om at levere en vis mængde strøm, og den aftale er der ikke ændret på, siger han. Og selv uden Apple som aftager er Kassø-projektet interessant for selskabet med fokus på vedvarende energi. - Der er ingen grund til at ryste på hånden, for det er et attraktivt område, og der skal nok blive brug for al den strøm, vi kan producere der, forklarer Joachim Steenstrup.

Det er planen Solcelleparken ved Kassø kommer ikke til at ligge i én stor, samlet masse.

Der er flere forskellige matrikler i spil, og det er meningen, at solcellerne skal placeret, hvor det giver bedst mening i forhold til, hvor godt jorden er som landbrugsjord. Derfor er der også 440 hektar med i planerne lige nu, selv om der kun skal bruges omkring 330.

I tråd med kommunens plan Det, der gør Kassø-placeringen god, er den tætte placering på de kabler og transformatorstationen, som Enstedværket tidligere har benyttet til at levere strøm til nettet. - Den eksisterende infrastruktur gør det til en ret god idé, fordi vi ikke skal til at lægge de ellers meget, meget dyre kabler, der skal til for at flytte 200 megawatt strøm. Det er også det, vi prøver på, når vi bygge vores store, kystnære vindmølleparker - at lægge dem i nærheden af ældre anlæg, der ikke længere er i brug, forklarer kommunikationschefen. Han understreger, at opførelsen af solcelleparken jo også ligger i tråd med, at Aabenraa Kommune trods mavepusteren fra Apple fortsat satser på at trække datacentre til, ligesom man har meldt ud, at man gerne ser kapaciteten ved Enstedværket blive brugt.

I gang i efteråret 2020 Rent praktisk er planerne om solcelleparken, der får en samlet effekt på 180 megawatt, så langt, at Aabenraa Kommune ifølge kommunikationschefen er ved at lave et såkaldt afgrænsningsnotat, der skal lægge rammerne for en miljøvurdering. - Vi har en god dialog med kommunen, og som det ser ud lige nu, kan en lokalplan være klar i foråret 2020. Herefter skal der søges om byggetilladelse. Det er en lidt længere proces, da man her skal være meget specifik i forhold til, hvor solcellerne præcist skal stå. Men efteråret 2020 vil ikke være noget dårligt bud på, hvornår vi går i gang, siger Joachim Steenstrup. Der er allerede indgået aftaler med lodsejerne til de godt 300 hektar, der skal bruges til solenergianlægget. Der er dog tale om aftaler, der er betinget af projektets gennemførelse.