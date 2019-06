Apple dropper kæmpe datacenter i Sønderjylland

Aabenraa: Mangler du 285 hektar erhvervsjord i Kassø udenfor Aabenraa, så er chancen der nu. Apple har nemlig meddelt Aabenraa Kommune pr. telefon, at virksomheden dropper et planlagt datacenter.

- Det kommer fuldstændigt uventet for os, at Apple i dag på et telefonmøde orienterer os om, at man ønsker at afhænde sin byggegrund. Aabenraa Kommune har arbejdet med Apple i lang tid for at skabe grobund for et af verdens største datacentre, siger Stig Werner Isaksen, der er direktør kultur, miljø og erhverv i Aabenraa Kommune.

