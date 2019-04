Apple-byggeri lader vente på sig

Energinet bygger højspændingsstation i Kassø ved Hjordkær for at være klar til Apples datacenter. Byggeriet af selve datacentret er derimod ikke kommet i gang endnu. Lokalplan ændret, så noget af Apples jord nu ligger i landzone.

KASSØ: I april i fjor inviterede Apple naboerne fra Kassø og omegn til en præsentation af det kommende datacenter. Det foregik i byrådssalen i Aabenraa og direktøren for Apple i Norden, Erik Stannow, var manden, der førte ordet ved den lejlighed.

Her et år senere er der ikke sket så meget endnu med selve datacentret. Til gengæld er Energinet i fuld gang med at bygge ny højspændingsstation nord for den eksisterende transformatorstation i Kassø. Højspændingsstationen står klar til brug i september 2021.

Til trods for, at spaden endnu ikke er kommet i jorden, er borgmester Thomas Andresen (V) er ikke bekymret for, om Apple-projektet bliver realiseret.

- Selv om jeg elsker at være til første spadestik, så regner jeg ikke med, at det bliver aktuelt denne gang. Apple går nok bare i gang med at bygge, når de er klar. De har allerede investeret et trecifret millionbeløb i jordkøb og tilslutninger, så det skal nok blive til noget, siger Aabenraas førstemand.

Apple selv holder kortene meget tæt til kroppen, når det gælder oplysninger om tidspunktet for byggeriet. Det gælder både over for pressen og over for kommunen.