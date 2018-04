Ansatte fik nej til OK18-foto i arbejdstiden

Aabenraa Kommunes ansatte fik nej til at deltage i en landsdækkende happening, hvor de skulle tage et foto af sig selv med teksten "En løsning for alle". "Nærmest pinligt", synes Povl Kylling Petersen (S).

Aabenraa: Der var torsdag medarbejdere i Aabenraa Kommune, der gerne ville have skiltet med deres solidaritet med deres faglige organisationer under overenskomstforhandlingerne, men den gik ikke. De ville bruge fem minutter af deres frokostpause - klokken fem minutter i tolv - på at tage et foto af sig selv med teksten "En løsning for alle". I en mail til medarbejderne skrev kommunen, at det ikke var lovligt.

- Vi vil indtage en neutral position i Aabenraa Kommune og holde os ude af konflikten og debatten. For at have rene linjer vil vi ikke tillade agitation på arbejdspladsen, siger Søren Lorenzen, der er stabs- og arbejdsmarkedsdirektør i Aabenraa Kommune.

Direktøren peger samtidig på, at frokostpausen også er arbejdstid.

- I det øjeblik vi siger, at her er der en nuance, og det kan vi godt tillade, så er det, at det bliver svært for alle at navigere i, mener Søren Lorenzen.