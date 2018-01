Annies Kiosk revet ned: Nybygget pølsemekka formentlig klar til påsken

- Det er udelukkende for at være opdateret for levnedsmiddelkontrollen og for at gøre arbejdsforholdene bedre. Det er en investering i fremtiden, siger han.

Når hele kiosken er pillet ned, fjernes fundamentet, og der graves ud til et nyt fundament og kloaksystem. Derefter bygges en ny kiosk, som bliver cirka 25 kvadratmeter større end den gamle. Det kommer dog hovedsageligt personalet til gode. Kunderne vil næppe bemærke det, mener Jens Enemark.

- Alle glæder sig til, at der kommer noget nyt op, og specielt vores ansatte synes, det er fint, at der kommer noget nyt og større, og at vi kan betjene flere kunder ad gangen, så vi ikke har de lange køer. Jeg får ikke noget ud af det - kun en udgift, ler Jens Enemark, der overtog forpagtningen efter Annie Bøgild, som døde i efteråret 2016.

Sønderhav: Det bliver en Annies Kiosk version 2.0, som møder kunderne, når kiosken - hvis alt forløber efter planen - genåbner den 20. marts efter at have været lukket siden den 17. december. Al indmad i kiosken var blevet fjernet, inden ydervægge og tag blev brudt ned fredag eftermiddag.

Vi kommer til at have åbent 363 dage om året. Man skal vide, man altid kan få en hotdog.

Danmarks bedst isolerede

Samtidig behøver kunderne ikke frygte for, at personalet fryser. Det sikrer et skrapt bygningsreglement, der ikke har kunnet dispenseres fra.

- Det bliver den absolut bedst isolerede pølsevogn i Danmark. Det er stensikkert, understreger Jens Enemark.

Siden Jens Enemark overtog Annies Kiosk, har han afhændet golfbanen Benniksgaard, men det betyder ikke, at han begynder at lange ringridere over disken i Annies Kiosk.

- Det tror jeg ikke. Jeg skal nok være den praktiske gris, som sørger for at lave alt det, som ikke virker. Men man ved jo aldrig. Måske kunne det være sjovt at lave en hotdog engang imellem, forklarer Jens Enemark.

Der har været mange kunder forbi kiosken, imens den har været lukket, men de får noget at se frem til, lover ejeren.

- Vi kommer til at have åbent 363 dage om året. Man skal vide, man altid kan få en hotdog, beroliger Jens Enemark.