Anna vil gerne gøre en forskel for afrikanske kvinder

30-årige Anna Kristensen har rejst over hele kloden, men det var på et marked i England, at hun fandt det, hun gerne vil arbejde med. Nu har hun åbnet en webshop, hvor hun sælger Fair Trade hårsmykker, som sydafrikanske kvinder sidder og laver i hånden. Dermed er Anna med til at gøre den forskel i verden, hun drømmer om.

Her købte hun to Butterfly Hairclips og blev hurtigt afhængig af de specielle hårspænder, som meget nemt kunne give hende mange forskellige frisurer.

- Jeg har aldrig været særlig god til at sætte mit hår. Det endte altid i en hestehale eller en knold, men de her spænder var så nemme at sætte i håret, og så var de samtidig meget flotte. Da flere begyndte at spørge til spænderne, gik jeg i gang med at researche og fandt ud af, at spænderne havde en spændende historie, fortæller Anna Kristensen.

Den spændende historie var, at hvert enkelt spænde bliver håndlavet på en Fair Trade fabrik i Sydafrika. Her havde et ægtepar udviklet teknologien bag spændet og fået patent på den, og nu sad der kvinder på fabrikken og lavede de specielle spænder. Den historie tændte Anna, fordi hun her kunne sælge noget unikt, som hun selv var glad for, men samtidig hjælpe det lokale samfund i Sydafrika, som de ansatte på fabrikken er en del af.

- Jeg havde før rejst rundt i Afrika og her var en mulighed for at lave noget, der gør en forskel. For jo flere spænder, vi køber, jo flere ansatte kommer der på fabrikken og jo bedre bliver økonomien i den lille by. Dermed kan vi være med til at få det samfund til at blomstre, forklarer hun.