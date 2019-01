Anna er rød i en gul landsdel

Aabenraa: Mange har en opfattelse af, at Sønderjylland er et område styret af Dansk Folkeparti, men en ung pige er gået mod strømmen. 18-årige Anna Helene Adelborg fra Stubbælk er politisk aktiv i en gul landsdel, men det forhindrer hende ikke i at være en ung aktivist for Enhedslisten.

Havde dine forældre indflydelse på, at du blev interesseret i politik?

- Nej, jeg kom ikke ind i politik på grund af mine forældre. Det var mere i skolen, jeg fandt det interessant, når vi havde politiske debatter, og da der var skolevalg. Min veninde og jeg blev faktisk mere enige om, at vi ikke var enige med vores forældres politiske standpunkt. Vi havde vores egen mening, som passede bedre på Socialistisk Ungdomsfront og Enhedslisten. Mine forældre er mere højreorienteret.

Respekterer du andres politiske holdninger?

- Ja, det gør jeg som udgangspunkt, men når politiske holdninger bliver ekstreme og begynder at gå efter bestemte menneskegrupper som burkaforbuddet, synes jeg, at det er svært at acceptere andres politiske holdninger.

Hvordan får man flere unge til at interessere sig for politik?

- Skolevalget gør mange gode ting for at engagere unge. De unge har mulighed for at høre debatter og stille spørgsmål. Der er mange ungdomspolitiske partier, der holder fede fester og arrangementer.

Har du nogensinde været udsat for politisk mobning?

- Jeg er ikke decideret blevet udsat for mobning, men er da blevet kaldt kommunist. Man kan blive drillet med ens holdning, men det er ikke noget, der går mig på, da det jo er min egen mening.

Synes du, at politikerne på Christiansborg er gode nok?

- Det er et svært spørgsmål, men jeg synes, der er mange, der lover ting under valgkampe og gør det stik modsatte efter valget. Politikere går nogle gange for meget på kompromis og lytter ikke til eksperter. I Enhedslisten er det mere normalt ikke at deltage i forhandlinger, hvis man ikke er enig om forhandlingernes udgangspunkt. Det synes jeg godt, de andre partier kunne lære noget af.

Hvem er dit forbillede?

- Johanne Schmidt-Nielsen og Pernille Skipper. De er begge super dygtige. De har fået indført rød politik og fået ført Enhedslisten frem.

Har du planer om en politisk karriere?

- Jeg vil gerne læse statskundskab, men jeg ved ikke, om min fremtid ender indenfor politik. Jeg kunne godt tænke mig at arbejde med politik, men ikke som politiker.

Hvorfor har du valgt Enhedslisten?

- Der er så meget ulighed i verden, så når jeg ser på, hvilke holdninger Socialistisk Ungdomsfront og Enhedslisten har for fremtiden, passer det med, hvordan jeg synes, Danmark skal være.

Hvad står Enhedslisten for?

- De står for lighed i samfundet, og at alle skal have en mulighed for at få den fremtid, de drømmer om. Enhedslisten modarbejder den sociale arv. Ligegyldig hvilken baggrund man har, skal alle have det godt.