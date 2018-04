Ankestyrelsen afviser klage fra Fjordskole-forældre

Ankestyrelsen mener ikke, der er grundlag for at rejse en tilsynssag på baggrund af Aabenraa Kommunes håndtering af flytningen af Fjordskolen. Forældre giver dog ikke op og går nu til Ombudsmanden igen.

Aabenraa: Fra Herodes til Pilatus. Den tur har Mette Larsen, formand for Fjordskolens bestyrelse, løbet en del gange allerede. Og hun beholder løbeskoene på.

Fjordskole-forældrene har nemlig netop fået svar fra Ankestyrelsen, der pænt takker for en henvendelse fra Mette Larsen, men "vi har besluttet ikke at rejse en tilsynssag". Formanden havde på vegne af bestyrelsen blandt andet klaget over en række mangler i kommunens sagsbehandling, ligesom man mener, FN's handicapkonvention er blevet overtrådt.

- Men vi giver ikke op. Vi er enige om at køre den helt ud. Det kan godt være, vores børn ikke når at få noget ud af det, fordi tingene tager så lang tid. Men så kan det forhåbentlig være med til, at andre i samme situation slipper for at skulle igennem det samme som os, siger Mette Larsen.

Hun har derfor været i gang med at finde ud af, hvad næste skridt skal være, og hun har fundet frem til, at der bliver to.