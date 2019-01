Anja har knoklet under VM: Anden gang var guldets gang for sønderjyden

Anja David Greve med VM-pokalen, som hun vandt sammen med herrelandsholdet i håndbold i søndags. At være fysioterapeut under en slutrunde er hårdt arbejde, hvor der bliver knoklet, og Anja var sidste år bange for, at det var for hårdt for hende, da hun også samtidig skulle være væk fra sin familie i en måned. Men hun valgte at tage et år mere, og i år var en helt anderledes oplevelse. Privatfoto