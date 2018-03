Anholdt for indbrud to gange på 24 timer: Nu beholder politiet gerningsmanden

En patrulje reagerede hurtigt tirsdag aften, da et indbrud på Rødekro Bibliotek blev anmeldt.

Betjentene var hurtigt fremme og mødte en mand på vej væk fra stedet. Manden kendte de i forvejen, da han natten mellem mandag og tirsdag ligeledes blev fanget i at begå indbrud.

Manden, der er 34 år og kommer fra Aabenraa, var i besiddelse af en taske, som indeholdt tyvekoster fra biblioteket.

- Han mente godt, at han kunne erkende at stå bag, fortæller Ole Aamann, vagtchef hos Syd- og Sønderjyllands Politi.

Patruljen tog en snak med gerningsmanden og kørte ham efterfølgende på stationen.

- Vi beholder ham. Vi mener, at der er risiko for, at han gør det igen, hvis han kommer på fri fod. Når samme person begår indbrud to gange på under 24 timer, så har vi bestyrket mistanke, siger Ole Aamann.