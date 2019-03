Anfører er tabt for SønderjyskE

- Ja, jeg er jo ligesom nødt til at tage med, sagde hun med et smil forud for lørdagens kamp mod Gudme, hvor hun kom så elegant ind i hallen, som man nu gør, når man har termin om en uge.

Aabenraa: Helena Løjborg var en af de bærende kræfter hos SønderjyskE's håndboldkvinder, inden hun for et år siden ødelagde sin ene akillessene.

Skal finde en klub

- Vi skal selvfølgelig være sammen, når vi nu bliver tre, sagde Helena Løjborg, der har planer om at genoptage karrieren, når hun sammen med Rasmus og deres nyfødte datter er kommet på plads i Elverum.

- Det var tid til at prøve noget nyt for os begge to, så jeg skal i gang med at finde ud af, hvor jeg kan komme til at spille, for Elverum har ikke noget damehold, forklarede stregspilleren, der var godt i gang med genoptræningen, da hun blev gravid, så hun håber på, foden ikke gør knuder, når hun skal i gang igen.