Det er baggrunden for en ny rapport fra konsulentbureauet Vilmar - Vilhelm, som har til formål at løfte musik- og eventkulturen i Aabenraa Kommune. Rapporten indeholder tre forskellige scenarier, der alle lægger op til, at der laves en professionel organisation - Aabenraa Live - som får til opgave at koordinere og arrangere koncerter. Andre arbejdsopgaver kan være publikumsudvikling, markedsføring og talentudvikling.

Alt efter hvilket projekt, der peges på, vil det koste kommunen mellem to og 3,5 mio. kr. årligt. Et af scenarierne omfatter desuden, at kommunen finansierer en udbygning af Gazzværket til fire mio. kr.

En aktiv studieby

Bestyrelsen for Business Aabenraa, der administrerer Sund Vækst-puljen, har bidraget med 139.000 kr. til udarbejdelsen af udviklingsscenarierne for Aabenraa Live. Her ser direktør Helle Malene K. Olsen et stort potentiale for yderligere at markedsføre Aabenraa som en attraktiv by for de studerende.

- En del af at have en aktiv studieby er også at have attraktive spillesteder, hvor de unge kan mødes og høre musik. Efterhånden er vi en by med 5500 studerende, og de unge skal gerne opleve, at det er et godt sted at studere og ikke mindst at bo. Et projekt som dette kan være med til at understøtte det studiemiljø, vi gerne vil have endnu mere af, siger Helle Malene K. Olsen.

Ikke fordi det kun skal være for de unges skyld.

- Vi i de øvrige alderskategorier vil naturligvis også nyde godt af et varieret og stærkt udbud. Hvis vi kan tilbyde en attraktiv by med gode kultur- og musiktilbud, får flere desuden lyst til at bosætte sig, og det gør det nemmere for virksomhederne at tiltrække arbejdskraft. På den måde går det hele hånd i hånd, siger Helle Malene K. Olsen.