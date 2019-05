Alternativ til folkekirken på vej i grænsekommune

Et udvalg med tilknytning til GospelFamily i Aabenraa er ved at stable en egentlig menighed på benene.

Aabenraa: Et nyt alternativ til folkekirken er på vej til at se dagens lys i Aabenraa. Det er en ny menighed, der er på trapperne, og bag står et udvalg på omkring 15 personer med tilknytning til GospelFamily. I næsten et år har GospelFamily holdt forskellige arrangementer et par gange om måneden, og det er gået så godt, at man nu ønsker at etablere en decideret menighed.

- Arrangementerne har trukket en del folk til, og vi vil nu prøve at formalisere det hele ved at starte en egentlig menighed. Det bliver en slags kirke, og det skal ses som et alternativ til folkekirken, siger Torben S. Callesen, der er initiativtager til den nye menighed og samtidig korleder for GospelFamily.

Den foreløbige plan er, at den nye menighed vil holde arrangementer hver søndag. Nogle gange vil det være klokken 10.00 og andre gange klokken 13.00, og det vil foregå i Frøforsyningen i Aabenraa, hvor GospelFamily allerede har lejet sig ind.

- Jeg mener, at vi kan tilbyde noget andet end folkekirken, og jeg vil ikke kalde vores arrangementer for en gudstjeneste, men mere et fællesskab. Der vil ikke være en præst til stede, men udvalgsmedlemmerne og jeg selv vil sørge for at få involveret de fremmødte og høre dem, siger Torben S. Callesen, der gerne vil fremhæve, at den nye menighed ikke er en direkte del af GospelFamily, men en selvstændig organisation.