Tinglev: Der skete ikke det store i forbindelse med generalforsamlingen i Sønderjyllands Golfklub. Alle, som var på valg, blev genvalgt med akklamation, og bestyrelsen ser derfor uændret sådan ud: John Riisberg, formand, Poul Erik Hansen, næstformand (genvalgt), Anne Lene Søndergaard, kasserer samt bestyrelsesmedlemmerne Jesper Kraak og Bent Johnsen, der begge blev genvalgt.

Regnskabet for 2018 udviste et underskud på 56.000 kroner. Det er ifølge bestyrelsen et meget tilfredsstillende resultat set i lyset af de udfordringer, som året 2018 har budt på. Her tænkes ikke mindst på udfordringer, som den ekstreme varme sommer har medført med hensyn til merudgifter til vanding af banen, el og genopretningen af banen i efteråret. Hertil kommer manglende greenfee-indtægter ligeledes foranlediget af varmen. /EXP