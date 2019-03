Forberedelserne med at finde en borgmesterkandidat er så småt begyndt hos Socialdemokratiet i Aabenraa, og alt tyder på et kampvalg.

En anden socialdemokrat i Aabenraa Kommune, der går rundt med en borgmester i maven, er Kim Brandt. For Kim Brandt er der dog først nogle ting, der skal flaske sig, før han med garanti kan sige, at han er borgmesterkandidat. Om kort tid stopper han nemlig som formand i 3F Aabenraa og starter som konsulent i samme fagforening med arbejdssted i København.

- Jeg har fortalt min kredsformand, at det er super spændende at være gruppeformand, og at jeg gerne stiller op som borgmesterkandidat igen, siger Karsten Meyer Olesen.

Aabenraa: Selv om det næste kommunalvalg først finder sted den 16. november 2021, så er forberedelserne med at finde en borgmesterkandidat hos Socialdemokratiet i Aabenraa Kommune allerede i gang. Det tegner til at blive spændende, for der er allerede flere kandidater på banen.

Friske på kampvalg

Socialdemokratiet i Aabenraa-kredsen skal på en generalforsamling på mandag godkende en køreplan for valget af borgmesterkandidat, og kredsformanden tør godt allerede nu forudsige, at der kommer flere kandidater i spil, som skal forsøge at sikre partiet borgmesterposten i Aabenraa Kommune.

- Jeg er helt overbevist om, at der kommer flere kandidater, siger Jan Stubberub, og det har han det godt med.

- Jeg har det fint med mange kandidater, men det er selvfølgelig vigtigt, at de er kvalificerede. Om det så er tre eller syv er lige meget for mig, siger han.

Et kampvalg om borgmesterkandidaturen hos Socialdemokratiet synes derfor uundgåeligt, og det er på ingen måde noget, der afskrækker de to kandidater, der allerede på nuværende tidspunkt har givet udtryk for, at de gerne vil være borgmester.

- Man skal ikke stille op som borgmesterkandidat, hvis man ikke mener det helhjertet. Derfor er det heller ikke et problem for mig, hvis det ender med kampvalg, siger Kim Brandt.

Samme opfattelse har Karsten Meyer Olesen, der heller ikke er bekymret for et kampvalg.

- Jeg frygter ikke et kampvalg. Hvis man ikke er klar til det, så skal man ikke være i politik, siger Karsten Meyer Olesen.