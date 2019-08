Alt for ung mand snuppede mors bil

Aabenraa: Det er dumt at tage sin mors bil, især når man ikke har kørekort. Det måtte en ung mand fra Aabenraa, der endnu ikke er fyldt 18 år, sande, da han klokken 03.13 mandag blev stoppet af politiet ved en kontrol på Camma Larsen-Leddets Vej i Aabenraa.

Den unge mand havde af gode grunde ingen kørekort, og over for politiet erkendte han, at han havde taget sin mors bil.

- Moderen ønsker ham dog ikke straffet for brugstyveri, men han vil blive sigtet for at have ført en bil uden kørekort, siger politikommissær Thomas Berg fra Syd- og Sønderjyllands Politi.