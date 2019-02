Alt for megen snak: borgere vil have politikerne til at handle

Klimaforandringerne bliver mere og mere tydelige. Aabenraa er et af de ti steder i Danmark, hvor der er allerstørst risiko for alvorlige oversvømmelser på grund af stigende havvand. En lille gruppe borgere gik gennem gågaden til Sønderstrand for at opfordre til en ansvarlig og ambitiøs klimapolitik.

- Klimaforandringerne medfører forhøjet havvandstand, mere nedbør og mere blæst i Danmark. Aabenraa er et af de ti steder i Danmark, hvor der er allerstørst risiko for alvorlige oversvømmelser. Den største trussel er vurderet til at være fjorden, når havets vandstand stiger på grund af klima-forandringerne, lød det fra den unge kvinde.

Aabenraa: Bla - bla - bla . . . . Der er for megen snak - og for lidt handling, når det gælder om at gøre noget for klimaet. Det mener Eva Matthiesen Jaffke, som lørdag havde opfordret til en klimamarch gennem Aabenraa fra Nørreport til Sønderstrand.

Vand, vand, vand

Klimaet får det ikke bedre af at man går gennem byen med bannere og skilte, erkender hun.

- Men vi vil på denne måde gerne vise, at vi på tværs af alder og partipolitisk tilhørsforhold gerne vil passe på Aabenraa gennem ansvarlig og ambitiøs klimapolitik. Vi går denne rute for at nyde Aabenraa's gader og stranden - steder, som vi gerne vil blive ved med at kunne bruge, som vi gør nu. Desuden er det vigtigt at markere sin holdning til klimaet - også uden for de tidspunkter, hvor der er valg, lyder det fra Eva Matthiesen Jaffke.

Snak er der nok af - hun vil hellere have handling bag ordene.

- For det er ikke nok, at man som politiker siger, at man vil gøre noget for klimaet. Jeg vil hellere have at vide, hvad politikerne reelt gør for at overholde Paris-aftalen, lød det fra Eva Matthiesen Jaffke med henvisning til sidste års begivenhed i Paris, hvor stort set alle verdens lande for første gang i verdenshistorien var blevet enige om en ambitiøs plan for klimaets fremtid. Nu skulle der handles i fællesskab for at dæmme op for udledningen af drivhusgasser og de menneskeskabte klimaforandringer.

Desværre ser det ud til, at der ikke er sket så forfærdelig meget siden da, måtte hun konstatere.

Vejrudsigten på én af plakaterne stod da også meget betegnende på vand, vand og vand.

Heldigvis foregik marchen for klimaet i tørvejr. Men så var det også slut med at vise hensyn. Kort efter silede regnen ned igen.