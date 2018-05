Alt er o.k.: Flaskesamlere står på hovedet i buske

Aabenraa: Jacob er 22 år gammel, Sune 20 - måske har du set dem i bybilledet kravle rundt i buske og hække eller kigge nysgerrigt i skraldespande efter brugte dåser og tomme flasker.

Jacob med efternavnet Barsøe og Sune Søndergaard Mikkelsen er begge autister, de kommer dagligt på Autismecenter Syd på Søstvej i Aabenraa, hvor de har fundet en fælles fritidsinteresse, der nærmest kommer hele Aabenraa til gavn: De finder og fjerner tomme dåser og flasker, som de efter noget tid og mange sække senere afleverer på miljøstationen.

De to unge mænd begyndte på indsamlingen sidste år, og ret hurtigt greb det om sig. Jacob og Sune er gået til opgaven med så stor ildhu, at Else Marie Krogsgaard, deres pædagog på AutismeCenter Syd, har været bekymret for, om deres entusiasme ville vække opsigt. Eller skrevet på en anden måde: At nogle ville undre sig over, hvorfor de samme to unge mænd nærmest bogstaveligt igen og igen står på hovedet i buske og hække.

Nogle har spurgt, hvad de laver, og svaret er altså hermed givet.

- Indimellem ligner de noget, der er løgn, når de vender tilbage fra flaskejagten. De er bare så ihærdige og vil kun noget godt, roser Else Marie Krogsgaard.

Den ene af de to, Jacob på 22, er begyndt at gå rundt i byen på egen hård, efter at de startede indsamlingen, hvad han altså ikke gjorde før, og samtidig har han gjort det til en vane altid at have en pose på sig. Han er nemlig konstant på udkig efter dåser og flasker.

De to unge mænd er på dåse- og flaskejagt sammen tre-fire gange hver uge.