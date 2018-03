Alle sejl sat til når krydstogtskib vender tilbage

Aabenraa: Når krydstogtskibet MS Braemar ankommer til Sønderjyllandskajen i Aabenraa onsdag den 9. maj om morgenen, skal det ikke kun være en festdag for skibets omkring 1000 passagerer. For Aabenraas og resten af Sønderjyllands borgere skal det også være en dag, der ikke så hurtigt går i glemmebogen.

- Vi er så småt ved at have detaljerne på plads, og vi vil gerne fokusere på, at de lokale lærer deres egen by at kende på en anden måde, siger Camilla Refshauge Hansen, der er netværks- og eventkonsulent hos Business Aabenraa.

Det betyder, at der på dagen blandt andet vil være mulighed for at køre gratis med shuttlebusser med lokale guider rundt i byen og på den måde opleve Aabenraa fra en helt anden side. Det bliver også muligt at opleve Aabenraas vægtere, og der vil være forskellige musikalske indslag og guide byvandringsture i løbet af dagen.

- Vores mål er at vise, hvor dejlig en by vi har, siger Camilla Refshauge Hansen.