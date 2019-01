Aktiviteter med mening

Røde Kors Rødekro er med i et pilotprojekt, der skal sørge for en god modtagelse, når enlige og ældre kommer hjem fra sygehuset. Medmenneskelighed er en væsentlig værdi i alle de aktiviteter, som Røde Kors i Rødekro tilbyder. Godt 200 frivillige leverer uvurderlig indsats.

Rødekro: Man kan ikke omtale Røde Kors Rødekro uden at komme ind på organisationens mange lokale aktiviteter.

Dem er der ni forskellige af, fortæller Birthe Overgaard. Hun er formand for de godt 200 frivillige, der sammen med aktivitetsledere er med til at tegne Røde Kors' indsats.

- 200 frivillige - det er faktisk ret imponerende i lille Rødekro. Det er et godt sted at være for en organisation som vores, lyder det fuld af respekt fra Birthe Overgaard.

Tilbuddet fra Røde Kors rækker lige fra besøgstjeneste, genbrugsbutik, nørklegrupper, vågetjeneste, pårørende- og patient-støtte, sommerlejr for børn og julehjælp. Plus endnu en aktivitet, der dog først lige skal løbes i gang.

- Vi har kaldt den "kom godt hjem". Det er et pilotprojekt, som vi laver i samarbejde med Aabenraa Kommune. Det er tanken, at tilbuddet kan benyttes af enlige ældre, når de for eksempel udskrives fra sygehuset. Så er der en frivillig fra Røde Kors, der tager imod i hjemmet. De erstatter en pårørende, hvis hjemmehjælpen ikke har mulighed for at være der lige på det tidspunkt, hvor den enlige kommer hjem. Så hjælper vi med at borgeren kan finde sig til rette i de første timer efter hjemkomsten.

I det hele taget forholder det sig sådan i mange af Røde Kors' aktiviteter, at de fokuserer på medmenneskelige værdier.

- I bund og grund hjælper vi bare de mennesker, der har behov, siger Birthe Overgaard.

Og så er det lige meget, om det er "Per eller Poul".

- Vi skelner ikke. Vi er lige mennesker alle sammen. Medmenneskeligheden er én af grundstenene i Røde Kors - nok én af de vigtigste, for så er man neutral, forklarer formanden.