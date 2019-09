Aktive beboere på plejehjem: 86-årige Karl Christian dyrker sport for første gang

Karl Christian Petersen - 86-årig tidligere landmand - har aldrig dyrket sport før, men nu nyder han at deltage i aktiviteterne på Plejehjemmet Kirketoften i Løjt Kirkeby. Ud over halmotionen dyrker han stolegymnastik og cykler ugentligt. Til venstre for ham er det aktivitetsmedarbejder Anne-Mette Henriksen. Foto: Claus Thorsted