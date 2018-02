Aktiv Ferie i Aabenraa gavner både børn og foreninger

Aabenraa: Til sommer får børn og unge i kommunen igen tilbud om at deltage i Aktiv Ferie. Og det er nu, at foreninger, institutioner og øvrige aktivitetsudbydere kan komme med forslag til aktiviteter. Forslagene skal være kommunen i hænde inden den 16. marts. Sidste år kunne skoleeleverne vælge blandt 60 aktiviteter over hele kommunen. Der var godt 2.500 tilmeldinger til aktiviteter fordelt på flere end 2.000 elever. Foreningslivet får dermed lejlighed til at vise, hvad man kan tilbyde og får mulighed for at få flere medlemmer. - Forhåbentlig har lige så mange aktivitetsudbydere lyst til at byde ind med sommerferieaktiviteter i år og på den måde være med til at give skolebørnene en aktiv sommerferie, siger fritidskonsulent Kurt Koch i en pressemeddelelse. Kultur- og Fritidsudvalget har ligesom de seneste år afsat en pulje til Aktiv Ferie. Formålet er at gøre deltagerbetalingen så lille som muligt, så alle skoleelever har mulighed for at deltage i aktiviteterne.