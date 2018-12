Aabenraa: Siden efterårsferien har Aktiv Aabenraa afviklet Åben Hal-arrangementer. Unge som ældre borgere er inviteret indenfor i kommunens mange idrætsfaciliteter. Her får idrætsforeninger mulighed for en charmeoffensiv, samtidig med den ledige halkapacitet udnyttes til at skabe oplevelser for hele familien.

Det er for alle

Maja Lykke Schmidt, idrætsmedarbejder i Aktiv Aabenraa, udtaler:

- Indrømmet, det har ikke altid været helt let at trække foreningerne med på idéen, men de foreninger, der har deltaget, fornemmer vi, har haft stor glæde af det. Som et af de virkelig gode eksempler kan nævnes Rødekro Tennis Klub, der sprang på idéen med det samme. Aktiviteten gav tennisklubben 16 nye medlemmer, og her efterfølgende har klubben kunnet starte familietennis op hver lørdag. Så det må siges at være en stor succes.

Succesen giver ekstra mod på at fortsætte arrangementerne. Åben Hal er for både borgere og foreninger. Arrangementerne fortsætter hver weekend til uge 13, samt i hele vinterferien. Det løbende program kan findes på www.aktivaabenraa.dk og på facebooksiden.