Aktionærer i Kreditbanken kan glæde sig: Udbyttet bliver igen på 30 procent

Kreditbanken rykkede i fjor generalforsamlingen fra Sønderjyllandshallen til Arena Aabenraa for at få plads til flere aktionærer. Onsdag aften deltog 1677. Foto: Karin Riggelsen/Nordschleswiger

På Kreditbankens generalforsamling kunne formand Ulrich Jansen fortælle, at storaktionær har solgt ud. Udbytte bliver igen på 30 procent.

Aabenraa: Det gik ekstraordinært godt for Kreditbanken i 2018. Overskuddet lød på rekordhøje 93,2 millioner kroner før skat, og når det regner på præsten, drypper det som bekendt på degnen. Så de 1677 aktionærer, der onsdag aften var samlet i Arena Aabenraa til bankens generalforsamling, kunne glæde sig over, at hver af de 168.200 aktier for andet år i træk giver et udbytte på 30 procent, hvilket svarer til 30 kroner per styk. Bankens formand, Ulrich Jansen, kunne da også hurtigt i sin beretning konstatere, at "konjunkturen i 2018 har været både os og sektoren ret så venligt stemt. Med andre ord - det har været godt at drive den sønderjyske lokalbank i 2018".

Frederiksen genvalgt Et enkelt bestyrelsesmedlem, Ulrik Frederiksen, ejer af HFR Trailer A/S, var på valg på generalforsamlingen. Han blev genvalgt uden modkandidater.

Bestyrelsen består derudover af: Civilingeniør og formand Ulrich Jansen, Aabenraa, direktør og næstformand Henrik Meldgaard, Aabenraa, Andy Andersen, Kruså, direktør Peter Rudbeck, Silkeborg, og direktør Leif Meyhoff, Aabenraa.

Vederlaget til bestyrelsen forblev uændret på 125.000 kroner årligt med et tillæg på 50 procent til formanden og 10 procent til næstformanden.

Direktør Lars Frank Jensen kunne i sin gennemgang af årsrapporten blandt andet fortælle, at bankens indlån i 2018 steg med 11 procent, mens udlånet steg med fem. Foto: Karin Riggelsen/Nordschleswiger

Storaktionær sælger ud Og at formanden tror på sin bank, kunne de mange fremmødte aktionærer forsikre sig om senere i beretningen. Der har nemlig de seneste uger været et par ændringer blandt storaktionærerne, der betyder, at den næststørste aktionær, Johann Peter Jessen, der er bosiddende i Hongkong, har solgt ud. Til gengæld har Sangostop A/S, der ejes af netop Ulrich Jansen, øget sin andel til 23,1 procent af alle aktier, mens Michael Jebsen Fonden nu er næststørste aktionær med 13,4 procent. Handler, der helt efter reglerne er meddelt til fondsbørsen, kunne formanden oplyse forsamlingen.

Kreditbankens formand, Ulrich Jansen, den tidligere ejer af Max Jenne, har været med i bestyrelsen siden 1982. Han ejer nu 23,1 procent af aktierne, efter en anden storaktionær, Johann Peter Jessen, har solgt ud af sin andel. Foto: Karin Riggelsen/Nordschleswiger

Ti kunder om dagen Med til formalia hører også en orientering om løn til direktionen, og her kunne Ulrich Jansen oplyse, at direktør Lars Frank Jensen i 2018 fik 2,6 millioner kroner inklusive pension - og at hverken han eller bestyrelsen er omfattet af nogen former for bonusordninger. I sin gennemgang af årsrapporten kunne Lars Frank Jensen i øvrigt fortælle, at banken igen i 2018 fik en mere end godkendt tilgang af kunder - i gennemsnit ti om dagen. Det betyder, at Kreditbanken nu har flere end 26.000 kunder i alt, der er tilknyttet hovedsædet i Aabenraa eller filialerne i Sønderborg, Haderslev eller Tønder.

Der var 1677 aktionærer til Kreditforeningens generalforsamling, der for anden gang blev holdt i Arena Aabenraa. Foto: Karin Riggelsen/Nordschleswiger

