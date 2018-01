Aktion: Politiet henter fem mulige brandstiftere

Politiet har under en større aktion onsdag fået fat i fem unge, der mistænkes for at have sat ild til Fladhøjhallen i Rødekro.

Rødekro: Natten til lørdag for halvanden uge siden brød en gruppe unge ind i Fladhøjhallen i Rødekro, hvor de hærgede i seks timer, inden de sluttede af med at sætte ild til nogle måtter. Hærværket og ildpåsættelsen blev fanget af flere overvågningskameraer, og det er en af årsagerne til, at politiet under en større aktion onsdag kunne hente fem unge ind til afhøring. - Vi har hentet fire unge mænd og en pige fra lokalområdet ind til afhøring, og de vil også blive sigtet. Vi mener at have fat i den lange ende, siger Jens Peter Rudbeck, der er leder af lokal efterforskning på Områdestation Syd i Sønderborg. To af de unge mænd er under 18 år, og det samme er pigen. Politiet har ventet med at slå til på grund af de tekniske undersøgelser i forbindelse med branden. - Men det er blandt andet på grund af overvågningskameraerne, at vi fandt frem til dem, siger Jens Peter Rudbeck.

Vi er ikke færdige med efterforskningen, og der kan komme flere anholdelser. Jens Peter Rudbeck, leder af lokal efterforskning på Områdestation Syd i Sønderborg