Aftale: Ægtefæller skal droppe Høje Kolstrup

- Jeg er ikke overrasket over, at Høje Kolstrup er på listen. Selv om vi ikke længere er på ghettolisten, så har vi gennem flere år været rubriceret som udsat boligområde, siger Hans Peder Thomsen.

At Høje Kolstrup optræder på boligkravslisten for ægtefællesammenføring kommer ikke bag på formanden for Høje Kolstrup Lokalråd.

Høje Kolstrup: Hvis man ønsker at få sin udenlandske ægtefælle til Danmark, betyder en aftale indgået mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet, at der stilles krav om, at parret ikke bor i et udsat boligområde. Selv om Høje Kolstrup ikke er at finde på den såkaldte ghettoliste, så bliver bydelen ved Aabenraa af udlændinge- og integrationsministeriet betragtet som et udsat boligområde, og det betyder, at sammenførte par ikke må bo på Høje Kolstrup

Regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet har netop indgået en aftale om nye, strammere regler for ægtefællesammenføring.Parret skal blandt andet kunne klare sig både sprogligt og jobmæssigt. Der stilles fremover også krav om, at parret ikke bor i et udsat boligområde.

Positiv effekt

For at komme på ghettolisten skal man opfylde tre ud af fem kriterier, mens man skal opfylde to ud af fire kriterier mindst to år i træk for at komme på boligkravslisten. Kriterierne vedrører beboernes tilknytning til arbejdsmarkedet, kriminalitet, uddannelse og bruttoindkomst. Det har ikke været muligt at få oplyst, hvilke to kriterier Høje Kolstrup har opfyldt de sidste par år, men Hans Peder Thomsen er ikke i tvivl om, at tilknytningen til arbejdsmarkedet er den ene.

- Andelen af personer med ikke-vestlig baggrund er steget på Høje Kolstrup, og det er jo ikke nogen hemmelighed, at de har svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet, siger formanden for Høje Kolstrup Lokalråd.

Det er svært at forudse, hvilke konsekvenser det får for Høje Kolstrup, at bydelen optræder på boligkravslisten, men Hans Peder Thomsen tror, at det både vil få en positiv og negativ effekt.

- På kort sigt kan det betyde negativ omtale, men omvendt tror jeg også, at aftalen kan have en positiv effekt for Høje Kolstrup, fordi den kan være med til at sprede bosætningen, siger Hans Peder Thomsen.

Der optræder i alt 40 belastede områder spredt over hele landet på boligkravslisten.