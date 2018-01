Afsløret i lufthavnen: Unge mænd bestilte stoffer på nettet

København/Aabenraa: To unge mænd fra Aabenraa blev torsdag anholdt mistænkt for at have bestilt et narkotisk stof via en international hjemmeside.

Sagen startede onsdag, hvor toldere i Københavns Lufthavn beslaglagde en forsendelse. Indholdet i forsendelsen viste sig at give udslag på amfetamin, og der gik en større efterforskning i gang.

Efterforskningen førte politiet på sporet af to unge mænd i Aabenraa, der begge fik deres lejligheder ransaget torsdag. Det førte i sidste ende til, at de to mænd erkendte at have bestilt stoffet over nettet.

De to mænd blev efterfølgende løsladt, men der venter et efterspil.