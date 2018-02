Afslag: TV-Glad tvunget til at gå i tænkeboks

- Det er også et udtryk for prioritering, supplerer næstformanden i udvalget, Bent Sørensen (V).

- Vi sidder ikke med en pulje penge til den slags formål. Det er ikke, fordi vi ikke vil hjælpe, men der er ikke penge til det. Så det blev et nej, siger Karsten Meyer Olesen (S), der er formand for social- og sundhedsudvalget.

Aabenraa: TV-Glad, der er en tv-station i Aabenraa for og med mennesker med funktionsnedsættelse, er lige nu i gang med at flytte op på 2. sal i den bygning på Madevej, hvor de hidtil har holdt til. Da TV-Glad har to kørestolsbrugere har tv-stationen søgt tilskud hos Aabenraa Kommune til en lift til kørestole, der koster omkring 135.000 kroner, samt om 50.000 kroner til reetablering af lokaler i nuværende lejemål.

Ny strategi

Hos TV-Glad er man naturligvis ikke glad for politikernes beslutning, men omvendt er afdelingsleder på TV-Glad, Kristian P. Mølgaard, heller ikke decideret overrasket.

- Men det betyder, at vi nu bliver nødt til at omlægge vores strategi, og det skal vi have et møde om, for vi har brug for en kørestols-lift, siger Kristian P. Mølgaard.

- Nu er vi nødt til at lægge hovederne i blød og finde ud af, hvad vi nu gør, fortsætter han.

Det var et enigt social- og sundhedsudvalg i Aabenraa Kommune, der valgte at sige nej til TV-Glads ansøgning.