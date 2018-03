Afløser søges: Forstander-ikon siger farvel efter 27 år

- Jeg tror, det bliver rigtig svært for mig, men jeg skal også finde ud af en ny måde at leve mit liv på og finde noget andet at fylde min tid med. Det tænker jeg ikke bliver nemmere af, at jeg bliver to eller tre år ældre, siger Vibeke Sørensen, der begyndte som viceforstander på Fjordmark for 27 år siden og har været forstander de seneste 13 år.

Nogen helt let beslutning har det dog ikke været at gå på pension.

- Det har altid været vigtigt for mig at stoppe, imens jeg var på toppen. Jeg synes, jeg har mødt nogle på min vej - måske især ledere - hvor medarbejderne har sagt, at det dæleme var på tide. Jeg ville være ked af, hvis man havde det sådan med mig, siger Vibeke Sørensen, som formelt stopper i jobbet 1. august, men på grund af ferieafvikling stopper engang før sommerferien.

En livsvigtig opgave

Det var Søren Ravn Jensen, direktør for Julemærkefonden, der modtog Vibeke Sørensens opsigelse og nu skal på jagt efter hendes afløser.

- Det er da ikke sjovt, for jeg er glad for Vibeke som forstander. Jeg havde selvfølgelig gerne set, at Vibeke havde taget et par år mere, men nu har hun valgt at gå på pension, og så accepterer jeg selvfølgelig det, siger Søren Ravn Jensen.

Vibeke Sørensen fortæller, at opgaven med at indsamle økonomiske ressourcer er kommet til at fylde mere med årene. Det bekræfter hendes direktør.

- Når man er forstander på et julemærkehjem er en stor af jobbet at skaffe penge. Ud over at man selvfølgelig er leder af et julemærkehjem, hvor man skal være chef for en række medarbejdere og skal sikre, at Julemærkefondens pædagogiske linje efterleves. Det er en opgave med mange facetter at være forstander på et julemærkehjem, forklarer Søren Ravn Jensen og fortsætter:

- Forstanderen skal i sit nærområde gøre julemærkehjemmet synligt for de potentielle donorer. Julemærkehjemmene er den eneste type døgninstitution i Danmark, som ikke har en driftsoverenskomst med enten staten eller kommuner. Derfor er dét at samle penge ind til at drive julemærkehjemmene livsvigtigt for os, og det har de lokale forstandere en vigtig opgave i.