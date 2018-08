Tinglev: Når Marianne Ring med udgangen af september forlader Tinglev Kirke for i stedet at blive præst på Langeland, bliver det den 43-årige Ditte Freiesleben, der for en tid overtager embededet.

Ditte Freiesleben er freelancepræst, og hun vil passe sognet frem til årsskiftet, hvor menighedsrådet forventer at have fundet en afløser for Marianne Ring.

Allerede i september vil Freiesleben dog få sin gang i Tinglev, så hun kan være med fra begyndelsen, når det nye hold konfirmander mødes.

I et brev til konfirmanderne skriver hun:

- Jeg er 43 år og har været præst i ti år. Jeg bor ved Christiansfeld, hvor min mand er landmand. Jeg er mor til en datter på 12 og en søn på 14; han skal også konfirmeres til foråret. Sidste år havde jeg syv konfirmandhold, og jeg er stadig ikke blevet træt af konfirmander. Jeg glæder mig til at undervise jer.

Marianne Ring, der netop er fyldt 60, kom til Tinglev fra Bornholm for halvandet år siden, men har ikke rigtigt kunnet falde til i det sønderjyske. Hun begynder 1. oktober i sit nye embede, hvor hun kommer til at virke i sognene Longelse, Skrøbelev og Fuglsbølle.