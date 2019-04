Afløser for DF-profil lader vente på sig

Der er endnu ikke fundet en erstatning for Peter Kofod som Dansk Folkepartis folketingskandidat i Aabenraa-kredsen. Arkivfoto: Ludvig Dittmann

Det trækker ud for Dansk Folkepartis Aabenraa-kreds med at finde en ny folketingskandidat i stedet for Peter Kofod. Fra Christiansborg lyder det, at det formentlig først sker, når Lars Løkke Rasmussen (V) har udskrevet valget.

Aabenraa: Det kommer til at blive en ultrakort valgkamp for den folketingskandidat, der afløser Dansk Folkepartis Peter Kofod i Aabenraa-kredsen. Det er i hvert fald meldingen fra Christiansborg, hvor man stadig ikke kan sige, om det bliver en lokalt opstillet kandidat eller en kandidat udpeget af partitoppen, der skal udfylde pladsen efter Kofod, der valgt som sit partis spidskandidat ved valget til EU-Parlamentet 26. maj. - Jeg vil tro, det bliver i samarbejde med lokalforeningen, men det bliver nok først, når valget er udskrevet. Mere kan jeg ikke sige på nuværende tidspunkt, siger partisekretær Poul Lindholm Nielsen. - Det er sådan, at hovedbestyrelsen er bemyndiget til at indsætte en kandidat. Vi har flere kandidater klar på landsplan. Men vi har snakket med lokalforeningen, og vi er enige om, at vi vender tilbage senest, når valget er udskrevet, fortæller Poul Lindholm Nielsen.

Håber på lokal kandidat Samarbejde eller ej. Der er stadig intet, der peger på, at Dansk Folkeparti i Aabenraa Kommune - det gule Danmarks højborg - kan stille med en kandidat. Der har ikke været tid til at indkalde rettidigt til et opstillingsmøde, og så går den ikke. - Det er en svær udfordring. Vi har emner, også nogle, der er præsenteret for Christiansborg, men hvorvidt de kommer i spil, eller man på Christiansborg kommer til at udpege en kandidat, forhåbentlig fra vores område, kan jeg ikke sige noget om, lyder det fra Ole Junker Strandlyst, der er næstformand i Aabenraa-kredsen. Ole Junker Strandlyst ønsker ikke at fortælle, hvilke lokale navne der er med i hatten, når kredsen skal have sin kandidat til det folketingsvalg, vi skal have senest 26. juni, men som mange analytikere og kommentatorer spår vil komme enten sammen med EU-Parlamentsvalget 26. maj eller på en fælles dato nogle dage tidligere.