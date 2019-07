Retssag: Mandag skrev JydskeVestkysten om 61-årige Birger Jaedicke, der har lagt sag an mod Motorkontoret IVS i Kruså. Han føler sig snydt for knap 26.000 kroner i registreringsafgift i forbindelse med sit bilkøb i juli 2018, hvor Motorkontoret IVS stod for at få indregistreret bilen i Danmark og betalt registreringsafgift.

Derfor valgte Birger Jaedicke at stævne Motorkontoret, og parterne mødtes i retten den 7. juni 2019.

Mandag skulle afgørelsen være faldet, men for anden gang er afgørelsen nu blevet udskudt.

Først skulle afgørelsen være faldet den 21. juni, men da måtte sagen udskydes til den 8. juli på grund af sygdom. Den 8. juli lød meldingen så, at netop overstået sygdom og en verserende større straffesag gjorde, at afgørelsen måtte udsættes yderligere til tirsdag den 16. juli klokken 12.

