Afgående minister: Jeg forstår godt fristelsen til at begrænse ytringsfriheden

- Det er dem, der stadig er omdrejningspunkt i vores samfund. Men nogle af frihedsrettighederne udfordres i de her dage, fordi der er ting, vi er bange for, og som vi ikke vil have, sagde Mette Bock.

Dagens grundlovstaler var afgående kultur- og kirkeminister Mette Bock, og hun demonstrerede et mildest talt udmærket kendskab til Grundtvig og grundlovens historie og betydning. Talen på en lille halv time blev således holdt uden hjælp fra et forberedt talepapir.

Sådan bød formand Jens Grønbæk velkommen, da Højskoleforeningen Varnæs-Bovrup onsdag inviterede til grundlovsmøde i de smukke rammer ved Varnæsvig, naturligvis med henvisning til, at fejringen af grundloven i år faldt sammen med et folketingsvalg.

Kun de godkendte

Selvom hun på forhånd havde bebudet, at hun ikke, som mange af de andre politikere, ville bruge anledningen til at komme med de sidste politiske budskaber, så kunne hun alligevel ikke helt lade være med at blande valgkampen ind i det.

Eksempelvis er der Socialdemokratiets forslag om, at alle prædikener, der foregår på et andet sprog, efterfølgende skal oversættes til dansk på trossamfundets egen regning. Et forslag, hun bestemt ikke er enig i.

- Det vil kun ramme de godkendte trossamfund, og det vil betyde, at mange ikke vil ønske at blive godkendt. Så mister vi vores mulighed for at kigge på deres vedtægter og trosgrundlag, og hvordan de udfører tingene i det pågældende trossamfund, sagde Mette Bock, som selv som kirkeminister har været med til at lave en ny lov for de omkring 160 godkendte trossamfund uden for folkekirken.

Rasmus Paludan og Stram Kurs fik også en hilsen med på vejen.

- Når man ser på, hvad der er sket i den her valgkamp, og hvordan nogen forvalter vores ytringsfrihed, så kan man godt forstå, at nogen er fristet til at lave grænser for den. For jeg ved ikke, hvor mange millioner kroner, politiet har brugt på at sikre den. Så mens vi skal værne om den, skal vi også være opmærksomme på, hvordan vi forvalter den, sagde Mette Bock.