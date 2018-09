Afgående S-kandidat: Ingen grund til at gøre livet surt for flygtninge

En fyldt kalender får advokat Henrik Lüth til at trække sig som folketingskandidat for Socialdemokraterne i Aabenraa-kredsen. Han er stadig socialdemokrat, selv om han ikke bryder sig om dele af partiets udlændingepolitik.

Aabenraa:- Det ærgrer mig da grænseløst, at jeg er nødt til at træffe dem beslutning. Jeg brænder stadig for politik, understreger Henrik Lüth, der netop har meddelt sin kredsformand, at han ikke længere ønsker at være folketingskandidat for Socialdemokratiet i Aabenraa-kredsen.

Beslutningen skyldes travlhed i den advokatpraksis, som Henrik Lüth driver fra hjemadressen.

- Jeg har snakket med mit bagland derhjemme, og vi er enige om, at den ikke går længere, tilføjer han.

Henrik Lüth har som advokat mange sager, der vedrører flygtninge og udlændinge, og han lægger ikke skjul på, at han ikke er enig i mange af de udlændingestramninger, som Socialdemokraterne på Christiansborg har stemt ja til på det seneste.

- Jeg har jo de mennesker siddende overfor mig, og bevares, der er da nogen, som ikke har grund til at være her, og de skal bare sendes hjem. Men det piner mig med de stramninger, der kun har til formål at gøre livet så svært som muligt for de flygtninge, der er i landet, siger Henrik Lüth.

- Det er ikke grunden til, at jeg er gået som folketingskandidat, men jeg vil ikke undlade at bemærke, at det da kommer oveni. Og jeg kan fornemme rundt omkring, når jeg har været på gaden og snakke med folk, at jeg ikke er den eneste socialdemokrat, der har det på denne måde, tilføjer han.