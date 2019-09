Advokat til syriens-kriger efter dom: Gå hjem, spis chili con carne og drik en bajer

Københavns Byret valgte at følge linjen fra en tilsvarende sag i Højesteret, da Aske Barfod Sivesgaard blev dømt for at have opholdt sig i konfliktfyldt område i Syrien, da han kæmpede imod Islamisk Stat på kurdernes side. Forsvaret havde håbet på mildere straf.

Aabenraa: 22-årige Aske Barfod Sivesgaard blev mandag i Københavns Byret som den blot anden dansker dømt efter straffelovens paragraf 114 j, der er én af de såkaldte terrorparagraffer, for at have opholdt sig i et konfliktområde i Syrien, hvor han kæmpede på kurdisk side mod terrororganisationen Islamisk Stat.

Straf: Et halvt års ubetinget fængsel til den unge murerlærling fra Bjerndrup 20 kilometer sydvest for Aabenraa.

- Grundlæggende kommer det ikke som noget granatchok for os, at byretten vælger at følge principperne for strafudmålingen fra dommen i Højesteret. Vi er af den opfattelse, at der er lidt forskel på, hvad det er, Aske er dømt for i forhold til, hvad Tommy (Mørck, red.) blev dømt for i Højesteret, siger advokat Rasmus Hedegaard, der er Aske Barfod Sivesgaards beskikkede forsvarer.

- Den forskel kunne godt være kommet Aske til gode i byretten. Det er det, vi overvejer, om vi vil arbejde videre med eller ej, forklarer advokaten, som fastslår, at der ikke var uenighed om skyldsspørgsmålet.