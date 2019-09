Advarselslamperne blinker: Langt flere får førtidspension

På fire år er antallet af førtidspensioner, der tildeles i Aabenraa Kommune, steget med over 200 procent. Kommunen forventer en merudgift på 33 millioner kroner på området, men også at staten kompenserer en stor del af det.

- Der er nogle faresignaler om økonomien på området, for antallet af førtidspensioner er virkelig begyndt at boome, siger Ejler Schütt.

Sådan siger Ejler Schütt (DF), formand for kommunens arbejdsmarkedsudvalg, efter han og resten af udvalget er blevet orienteret om en kraftig stigning i antallet af tildelte førtidspensioner. På fire år, fra 2014 til 2018, er tallet steget med over 200 procent, fra 59 til 184, og i år er der allerede tildelt 148 førtidspensioner frem til juli.

- Det er ligesådan for alle kommuner i Danmark, så vi forventer og håber, at Kommunernes Landsforening kan forhandle sig frem til, at staten kompenserer en stor del af det, siger Ejler Schütt.

Stigningen er ifølge kommunen resultatet af en reform fra 2013, som blandt andet indebar, at folk skulle tilbydes såkaldte ressourceforløb i stedet for en førtidspension. Den slags kan vare op til fem år, og nu er reformens første generation af ressourceforløb så løbet ud. Kommunen forventer en merudgift på 33 millioner kroner på den konto.

Skal ikke skære

Konkret forventer kommunen at blive kompenseret for omkring halvdelen af de 33 millioner kroner. Dermed ikke sagt, at der under de kommende budgetforhandlinger skal findes besparelser for den anden halvdel. Det forklarer Søren Lorenzen, stabs- og arbejdsmarkedsdirektør.

- Vi skal ikke ud og finde pengene ved at skære noget andet væk. I forhold til økonomien, når vi taler ydelsesramme, er det vigtigt at sige, at der er tale om en særskilt ramme, der bliver aftalt på landsplan. Så når konjunkturerne er med os, sker der justeringer i forhold til den samlede ramme, som kommunerne får. Der er en tendens til, at vi får færre penge til nogle områder, fordi der er færre på forsørgelse, og så er der andre områder, hvor vi får flere. I virkeligheden er det en nettoforskydning imellem de forskellige områder, siger han.