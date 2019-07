Hamborg: Årets kør selv-ferie er for alvor startet, og der er både gode og dårlige nyheder for de danskere, der kører i egen bil på ferie denne sommer.

Den gode nyhed for især jyderne og fynboerne er, at vejudvidelsen fra Neumünster til Hamborg stort set er færdig. De dårlige nyhed er, at det store byggeprojekt tæt på Elbtunnelen fortsat er i gang, og at vejudvidelserne nu er rykket sydpå.

Det skriver energiselskabet OK i en pressemeddelelse.

- Man skal forvente kødannelser og tæt trafik på de tyske motorveje gennem hele sommeren, men man kan undgå de værste tidspunkter ved at planlægge ud- og hjemrejsen rigtigt, siger Rasmus Boserup, der er kommunikationschef hos OK.

- Det handler generelt om at undgå at ramme trafikknudepunkterne ved Hamborg og Frankfurt på A7 i myldretiden på fredage til søndage. Man kan endda overveje at rejse tirsdag-onsdag i stedet for fredag-søndag, fortsætter han.