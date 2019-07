Advarsel: Jagtgeværer stjålet under indbrud

Høje Kolstrup: Der er nogle indbrud, som politiet hæfter sig mere ved end andre, og natten til søndag skete der et af slagsen, som kræver lidt mere opmærksomhed.

Indbruddet fandt sted i en villa på Uglekær på Høje Kolstrup i Aabenraa, og gerningsmændene skaffede sig adgang til villaen ved at bryde et vindue op. Under indbruddet lykkedes det dem at fjerne et våbenskab, der indeholdt tre jagtgeværer, en riffel samt ammunition.

Derudover blev der stjålet smykker og kontanter fra villaen.