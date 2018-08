Advarsel: Hold fingrene fra falsk tiggerbrev

Et fupbrev, der forsøger at lokke penge fra folk, lander lige nu i folks postkasser. Smid det væk, lyder rådet fra politiet.

- Mit anliggende er at advare andre. Jeg er nok ikke den eneste, der har fået brevet, siger Magnus Søndergaard, der ikke er i tvivl om, at det er et fupbrev.

For at advare andre henvendte Magnus Søndergaard sig til JydskeVestkysten.

Ifølge brevet vil operationen koste 25.000 dollars, og derfor håber moderen, at folk vil indsætte et beløb på et kontonummer, så hendes pige kan blive opereret.

Aabenraa: Da Magnus Søndergaard fra Aabenraa lørdag aften tømte sin postkasse, studsede han over en noget usædvanlig konvolut uden frimærke. Indholdet studsede han endnu mere over. Det viste sig at være et brev skrevet på uhjælpeligt dansk, og afsenderen er en mor, hvis 10-årige pige har akut behov for en operation.

Smid det væk

Syd- og Sønderjyllands Politi er af samme opfattelse og har fået anmeldelser fra folk, der har modtaget brevet.

- Der er ingen tvivl om, at det er et falsk brev. Folk skal bare smide brevet væk, men vi ser desværre, at der er nogen, der hopper på den, siger politikommissær Jens Peter Rudbeck, der er leder af lokal efterforskning hos Syd- og Sønderjyllands Politi i Sønderborg.

Skrivelsen udmærker sig også ved, at et gammelt logo for fagforeningen HK Kommunal optræder tre gange i brevet. Det bryder fagforeningen sig ikke om.

- HK Sydjylland i Rødekro har netop fået indleveret et eksemplar af brevet. Logoet på brevet ligner HKs uden at være helt det samme, men HK ville aldrig henvende sig til borgerne på den måde. Desværre er svindlerne skjult af anonymitet, så vi har ikke nogen mulighed for at stoppe dem, siger Vivi Rasmussen Hvid, der er faglig chef hos HK Sydjylland.

Den faglige chef er dog glad for, at fupbrevet kommer frem i offentligheden.

- Selv om vi i HK selvfølgelig er kede af at blive brugt i et bedrageriforsøg, er det meget værre for de intetanende brevmodtagere, hvis det lykkes for svindlerne at lokke penge ud af dem. Derfor er det godt, at JydskeVestkystens læser har været vågen og gør andre opmærksom på faren, siger Vivi Rasmussen Hvid.